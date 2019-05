Roskilde-ejer bekræfter: Lønstrup har sagt op

Christian Lønstrup har sagt op som cheftræner i FC Roskilde.

Roskilde-ejer Carsten Salomonsson bekræfter over for bold.dk, at Lønstrup har indleveret en opsigelse som træner i klubben.

- Jeg kan bekræfte, at Christian Lønstrup er stoppet. Han har sendt sin opsigelse og selv sagt op. Derudover har jeg ikke yderligere kommentarer til den sag, siger han til bold.dk.

Der er i øjeblikket en del uro i FC Roskilde, efter at Lønstrup for nylig angiveligt beskyldte nogle af sine spillere for at have deltaget i matchfixing af klubbens kampe.

Det førte omgående til en suspendering af Lønstrup, mens sagen bliver undersøgt af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Der er endnu ikke draget nogen konklusion i sagen.

FC Roskilde var længe indblandet i nedrykningskampen, men det lykkedes at blive i landets næstbedste række med en sejr i næstsidste spillerunde over Fredericia.

Gennem sæsonen har der været en del trænerudskiftninger i Roskilde, da Rasmus Monnerup blev fyret i september. Den midlertidige afløser Bo Storm stoppede få dage senere.

Da Lønstrup tidligere i maj blev suspenderet, fik angrebstræner Peter Foldgast det midlertidige ansvar i de to sidste kampe.

Foldgast skal dog ikke være permanent cheftræner i Roskilde, og klubben er i gang med at finde den rette mand.

- Nu skal vi jo ud at finde en ny træner. En der kan skabe glæde og er med på fight. Det får vi brug for det næste års tid. Vores budget bliver nok et af de laveste i 1. division. Vi skal overleve på hårdt arbejde.

- Vi har fået nogle ansøgninger. Dem kigger vi på nu. Men vi har ikke taget stilling til dem endnu. Så alle, der mener, at de har den rette profil, er velkomne, siger Salomonsson til bold.dk.