Rosenborgs danskere bomber holdet til double-triumf

Danskerklubben Rosenborg sikrede sig søndag The Double i Norge, da holdet slog Strømsgodset med 4-1 i pokalfinalen. Mesterskabet var allerede i november placeret i Trondheim-klubben.

Pokaltriumfen kom i hus med et solidt dansk aftryk, da hele tre af målene havde dansk signatur.

Efter at være kommet bagud 0-1 i det 13. minut var det holdets danske anfører, Mike Jensen, som fem minutter senere bragte balance i regnskabet.

Mesterholdet havde ikke det store imod at lade modstanderen have en del boldbesiddelse i perioder af kampen, for Strømsgodset havde svært ved at komme frem til chancer.

Det gik noget lettere for Rosenborg, og godt fem minutter før pausen tog favoritterne føringen.

Midtbanespilleren Anders Konradsen var manden, som sendte Rosenborg på tærsklen til en double-triumf.

Men det var slet ikke slut med dansk input i kampen, for syv minutter efter pausen var det Rosenborgs andet og meget omtalte islæt, som gjorde det til 3-1.

Nicklas Bendtner har haft en noget mat sæson i 2018, og det hele kulminerede i november med voldsdommen for at have slået og sparket en taxachauffør.

Men i pokalfinalen var det for sine egenskaber på banen, han tiltrak sig opmærksomhed.

Først scorede han til 3-1, og i overtiden slog han det sidste søm i Strømsgodsets kiste med endnu en fuldtræffer, og så kunne mestrene juble over den anden titel inden for en måned.

Dermed fik Rosenborg den perfekte afslutning på sæsonen, der bød på klubbens 26. mesterskab i Norge. Pokaltitlen var den 12. i klubhistorien.