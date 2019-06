Rosenborg-profil afskriver titel efter sløj sæsonstart

Ifølge Pål André Helland er det utopi at forestille sig Rosenborg genvinde det norske mesterskab.

18 point i 13 kampe.

Det er status for de forsvarende norske fodboldmestre fra Rosenborg, der har fået en sløj start på sæsonen i Eliteserien.

Godt nok har holdet vundet fire af de seneste fem kampe i ligaen. Senest lørdag, hvor det på et straffesparksmål af Mike Jensen i første halvlegs tillægstid blev til en 1-0-sejr over Kristiansund.

Men mesterskabet er langt væk, erkender profilen Pål André Helland.

- Vi vinder ikke serien (Eliteserien, red.) i år. Det gør vi ikke, siger han ifølge nyhedsbureauet NTB til Eurosport. En udtalelse, der ganske vist blev lavet inden lørdagens sejr.

Med 17 kampe tilbage af sæsonen skal der da også lidt af en præstation til, hvis Rosenborg skal gøre sig gældende i titelkampen.

På førstepladsen ligger Molde med 28 point, mens Odds Ballklubb og Bodø/Glimt ligger på anden- og tredjepladsen henholdsvis tre og fem point efter.

Det bliver heller ikke til en triumf i pokalturneringen, efter at Rosenborg tidligere på ugen røg ud til Aalesund i ottendedelsfinalen.

Rosenborgs bedste mulighed for succes kan derfor ligge i Europa, hvor holdet tager hul på kvalifikationen til Champions League allerede i første runde.

- Det er det lille halmstrå, vi har at klynge os til, hvis det ikke skal blive helt skandaløst i år, siger Helland.

Rosenborg skal møde nordirske Linfield i første runde af Champions League-kvalifikationen. FC København er med i samme kvalifikation, men indtræder først i anden runde.

Her skal københavnerne møde enten The New Saints fra Wales eller FK Feronikeli fra Kosovo.