Rosenborg holder tæt om Bendtner-økonomi

Hos Rosenborg er man glad for at have sendt Nicklas Bendtner videre, men man vil ikke kommentere økonomien.

Mandag aften blev Superligaen et stort navn rigere, da Nicklas Bendtner erstattede livet som udstødt i Rosenborg med en fire måneder lang kontrakt hos FC København.

Den danske angriber var kørt helt ud på et sidespor i den norske klub, efter at han vendte tilbage fra at have afsonet sin voldsdom i slutningen af februar.

Klubbens nye træner Eirik Horneland havde ingen fidus til Bendtner, som til sidst hverken spillede kampe eller trænede med holdet.

Den 31-årige angriber blev hentet til Rosenborg i 2017 som ligaens største og bedst betalte spiller, og der har været spekuleret i, at Rosenborg ville lade ham gå gratis blot for at slippe for hans løn samt en mulig millionbonus for at blive kontrakten ud.

Men hos Rosenborg ønsker man ikke at udtale sig om hverken økonomien i at afhænde Bendtner eller en mulig bonus i danskerens kontrakt.

- Vi er glade. Vi er enige om en overgang til FCK. Det er godt for Nicklas, og det er godt for Rosenborg, siger klubbens daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, til adressa.no.

Adspurgt om hvad hun kan fortælle om økonomien i handlen, er hun lidet meddelsom.

- Vi kommenterer ikke økonomi. Vi er glade for at være nået til enighed med FCK, og at Nicklas har fundet sig en ny klub, lyder svaret.

Den tidligere Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen har for nylig i en bog skrevet, at Bendtner i sin kontrakt med klubben havde udsigt til en millionbonus, hvis han blev kontraktperioden ud.

Den ville i så fald være blevet udløst til nytår, men heller ikke den del har Tove Moe Dyrhaug nogen kommentar til.

- Vi kommenterer ikke kontrakter til enkeltspillere. Det ville være forkert, siger hun.

Hverken fra FC København eller Rosenborgs side er der meldt noget ud i forhold til økonomien i aftalen.

Nicklas Bendtner blev idømt 50 dages fængsel for vold mod en taxachauffør i København, som han afsonede med fodlænke i begyndelsen af året, og sagen fyldte med hos Rosenborg.

- Det er klart, at både vi og Nicklas gerne havde været den sag foruden. Det er synd, at han også skal blive husket for det, men det er som sagt en sag, vi gerne havde været foruden, siger Tove Moe Dyrhaug.