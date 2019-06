Rosenborg forlænger Bendtners ferie til næste uge

Nicklas Bendtner har været ude af holdet i Rosenborg i flere uger, og den danske angriber skal heller ikke regne med, at han indgår i planerne til den norske klubs opgør mod Vålerenga i næste weekend.

Ovenpå en uges ferie deltog Bendtner ikke i fredagens træning i Rosenborg, og han rejser heller ikke med på en teambuildingtur i denne weekend.

Cheftræner Eirik Horneland fortæller, at han har givet Bendtner fri frem til på tirsdag.

- Vi synes begge, at det er en god idé.

- Vi havde kontakt i ferien, diskuterede det og aftalte, at det var okay, siger Horneland ifølge bold.dk til den norske Adresseavisen.

Nicklas Bendtner var senest i aktion for Rosenborg 28. april i et 0-3-nederlag til Molde.

Danskeren kom til klubben i 2017 og endte som topscorer i Norges bedste række i sin første sæson.

Forud for denne sæson afsonede han en straf på 50 dages fængsel for vold mod en taxachauffør sidste år i København. Straffen blev afsonet med fodlænke i København.

Rosenborg meldte for to uger siden ud, at Nicklas Bendtner i løbet af sommeren forlader den norske fodboldklub.