Rosenborg accepterer bud: Bendtner har konkrete muligheder

Nicklas Bendtner er snart endegyldigt fortid i den norske storklub Rosenborg.

Klubben har accepteret flere bud på danskeren, og nu er det op til Bendtner at vælge imellem de tilbud, han har på hånden.

Det siger Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, til den norske avis VG.

- Vi arbejder på et skifte. Han vurderer nu nogle konkrete muligheder, og det bruger han lidt tid på. Vi har haft en tæt dialog med ham - senest i dag. Vi arbejder på at finde en løsning, siger Bjørnebye til VG.

Han fortæller, at der er en god dialog mellem Rosenborg og den danske angriber.

Bendtners kontrakt med Rosenborg udløber først ved årsskiftet, men danskeren er havnet i unåde og er langt fra holdkortet. Han har ikke været i aktion for Rosenborg siden 28. april, hvor Rosenborg tabte 0-3 til Molde.

Tilbage i juni sagde cheftræner Eirik Horneland da også, at han regnede med, at Bendtner havde spillet sin sidste kamp for Rosenborg, og at man hurtigst muligt ville forsøge at komme af med danskeren.

Bendtner kom til Rosenborg i 2017, og i sin første sæson blev han topscorer i Norges bedste række.