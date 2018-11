Cristiano Ronaldo bragte Juventus foran på et flot mål, da storklubben nappede sin 12. ligasejr i 13 kampe.

Juventus fortsætter sin totale suverænitet i den italienske Serie A.

Lørdag vandt mesterholdet fra de seneste syv sæsoner med 2-0 på hjemmebane over Spal.

Dermed er holdet oppe på 12 sejre og en uafgjort og altså 37 point for 13 kampe.

Inter sikrede sig andenpladsen senere lørdag aften, da klubben besejrede Frosinone 3-0 i en sikker forestilling.

Balde Keita scorede to gange for Inter og lagde også op til Lautaro Martinez' scoring.

Inter har med sejren 28 point på andenpladsen ligesom Napoli, der søndag hjemme møder bundholdet Chievo.

Cristiano Ronaldo bragte Juventus foran efter en halv time. Miralem Pjanic sendte et frispark ind i feltet, hvor Ronaldo sparkede til bolden i dens opspring, så den havnede i det ene hjørne.

Da havde Juventus allerede fået en scoring annulleret, og det samme skete for Ronaldo kort efter pausen, da han foran målstregen sendte en ripost i nettet, efter Douglas Costa havde tordnet et forsøg på stolpen.

Udbygningen af føringen skete efter en time. Juventus høvlede en bold fra egen forsvarszone helt op i den anden ende. Costa kom på skudhold, men målmanden reddede hans forsøg, inden Mario Mandzukic scorede på riposten.

Derfra cruisede Juventus sejren hjem og kunne spare på kræfterne inden tirsdagens hjemmekamp i Champions League mod Valencia, hvor italienerne kan avancere med mindst uafgjort.

Tidligere lørdag vandt Udinese med Jens Stryger Larsen på banen med et 1-0 hjemme over AS Roma.