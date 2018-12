Ronaldo-scoring sikrer Juventus sejren i lokalopgør

Cristiano Ronaldo scorede på straffespark, da Juventus vandt med 1-0 over lokalrivalen Torino i Serie A.

Den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo fandt atter vej til netmaskerne, da Juventus lørdag aften vandt lokalopgøret på udebane mod Torino.

20 minutter før tid blev Ronaldo matchvinder, da han scorede kampens eneste mål på et straffespark, så Juventus vandt 1-0.

Dermed er topholdet i Serie A fortsat ubesejret og fører rækken i suveræn stil med 15 sejre i de første 16 kampe.

For Torino er nederlaget tabt skridt i bestræbelserne på hænge fast i kampen om fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League. Torino ligger nummer fem.

I første halvleg var Cristiano Ronaldo tæt på at åbne målscoringen, da han efter et kvarters spil sendte en hård flugter mod mål. Torino-målmand Salvatore Sirigu kom dog flot ned og fik reddet bolden til hjørnespark.

Kort efter måtte målmanden lade sig udskifte, og det skulle vise sig at være kostbart for hjemmeholdet.

Afløseren i målet, Salvador Ichazo, lavede nemlig det straffespark, der førte til kampens enlige scoring. Ichazo savede Mario Mandzukic midt over, og dommeren kunne ikke gøre andet end at pege på pletten.

Cristiano Ronaldo benyttede straffesparket til at score sit fjerde ligamål i de seneste fem kampe. Det var hans 11 ligamål i sæsonen.

Tre minutter senere kunne føringen være udbygget, men Mario Mandzukic fik et mål annulleret for offside.

Tidligere lørdag vandt Inter 1-0 på hjemmebane over Udinese. Hos gæsterne spillede landsholdsbacken Jens Stryger Larsen hele kampen i det centrale forsvar.

Længe så danskeren ud til at få en god dag, men efter hjælp fra en videodommer blev Inter tilkendt et straffe et kvarter før tid. Anfører Mauro Icardi var kold og lavede en "Panenka" midt i målet.

Inter ligger nummer tre i Serie A med 14 point op til suveræne Juventus.