Ronaldo og Portugal får tiltrængt sejr i EM-kvalifikationen

Cristiano Ronaldo scorede til 3-1, da Portugal vandt 4-2 over Serbien i EM-kvalifikationen.

Portugal fik lørdag aften rettet op på en skidt start i EM-kvalifikationens gruppe B.

Efter to uafgjorte i de første to kampe havde de forsvarende europamestre brug for en sejr. Den kom, da Serbien på udebane blev besejret med 4-2.

Men Cristiano Ronaldo og co. måtte på hårdt arbejde, før de tre point kom i hus.

En nogenlunde jævnbyrdig første halvleg bød på flere fine chancer i begge ender, og det var en tilfældighed, der gjorde, at det var portugiserne, der kunne gå til pause med en 1-0-føring på et mål af William Carvalho.

I anden halvleg dominerede Portugal størstedelen af spillet, og Valencia-angriberen Goncaio Guedes kunne øge føringen, inden Serbiens Nikola Milenkovic fik reduceret.

De sidste ti minutter af opgøret bød på tre scoringer. Først gjorde Cristiano Ronaldo det til 3-1, inden serberne igen fik bragt lidt spænding ind i kampen.

Men minuttet efter lukkede Manchester Citys Bernardo Silva kampen.

Resultatet betyder, at Portugal ligger som nummer to i gruppe B med fem point efter tre kampe. Gruppen føres af Ukraine, der tidligere lørdag vandt 3-0 over Litauen.

Ukrainerne har 13 point efter fem kampe.