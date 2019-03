Ronaldo-hattrick sikrer Juventus CL-triumf mod Atlético

På tre mål af Cristiano Ronaldo leverede Juventus et stort CL-comeback mod Atlético Madrid.

Tre sæsoner i træk har han båret Real Madrid frem til Champions League-titlen, og nu kan Cristiano Ronaldo måske flytte trofæet over i Juventus' hænder.

Den portugisiske superstjerne scorede således hattrick, da Juventus med en hjemmesejr på 3-0 onsdag sendte Atlético Madrid ud af Champions League-ottendedelsfinalen med sammenlagt 3-2.

Dermed fortsætter det med at være Champions League-turneringen med de helt store comebacks.

Manchester United og Ajax udrettede det næsten umulige og kom tilbage mod henholdsvis Paris Saint-Germain og Real Madrid, og tirsdag var det Juventus, der vendte et svært udgangspunkt til eufori over en plads i kvartfinalen.

Nede med 0-2 efter den første kamp åbnede Juventus opgøret i et hæsblæsende tempo i jagten på en tidlig scoring.

Hjemmeholdet havde faktisk bolden i nettet efter fire minutter, men dommeren vurderede, at Cristiano Ronaldo begik frispark på målmand Jan Oblak, inden Giorgio Chiellini sparkede bolden i mål.

Juventus dominerede første halvleg tungt, og efter 27 minutter gav det så endelig afkast i form af mål.

Federico Bernardeschi sendte bolden ind i feltet, hvor Ronaldo ved bageste stolpe hoppede højere end sin oppasser og headede føringen ind.

Hjemmeholdet havde muligheder for at fordoble føringen, men omvendt kunne Alvaro Morata med en lidt større præcision i sit hovedstød have udlignet i halvlegens tillægstid på spaniernes første reelle mulighed.

Præcision er til gengæld Cristiano Ronaldos mellemnavn, når det kommer til hovedstød. Tre minutter efter pausen understregede han det igen.

Trods tæt markering fra det normalt så stærke Atlético-forsvar fik han så meget kraft på sit hovedstød, at keeper Oblak først reddede på flot vis, da bolden lige netop havde passeret målstregen.

Det fik dommeren meddelt ved hjælp mållinjeteknologi, og så var 2-0 en kendsgerning.

Målet skabte lidt mere påpasselighed hos mandskaberne, men ni minutter før tid kom chancen, der kunne sende Juventus videre.

Netop indskiftede Moise Kean blev sendt fri afsted i dybden, men hans afslutning gik lige forbi.

Juventus insisterede dog på at afgøre kampen før den forlængede spilletid. Kort efter skar Federico Bernardeschi ind i Atlético-feltet og blev skubbet omkuld til et straffespark.

Det omsatte Ronaldo med den største selvfølgelighed til stillingen 3-0 med fem minutter tilbage.

Så var Atlético tvunget frem i forsøget på at score, men spanierne blev aldrig farlige, og så kunne Ronaldo nok engang fejres som sin klubs helt store helt.