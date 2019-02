Ronaldo er tilbage i Madrid med en mission

Cristiano Ronaldo vender for en stund tilbage til Madrid - denne gang i Juventus-trøjen - med en mission om at hente en Champions League-titel til klubben.

Som ubesejret tophold i Serie A og 13 point foran nærmeste rival suser Juventus mod det ottende italienske mesterskab i træk.

Så der skal efterhånden mere til at mætte Juventus end endnu en nærmest obligatorisk hjemlig titel.

- Når du bliver ved med at vinde i Italien, så ved du, at du er nødt til at levere noget ekstra, og den ekstra ting hedder Champions League.

- Juventus er altid stærk i Champions League, fordi klubben er besat af at vinde turneringen, siger den tidligere Inter-stopper Marco Materazzi til Eurosport.

Sæsonen starter derfor for alvor onsdag aften ude mod Atlético Madrid i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League.

Det er i den turnering, Juventus hungrer efter succes.

Siden Juventus vandt sin anden Champions League-titel i 1996, har klubben tabt fem finaler.

Finalenederlagene er kommet med jævne mellemrum, og de har gjort ondt hver gang.

Juventus har denne gang gjort meget for at undgå endnu en skuffelse.

Sidste sommer blev Cristiano Ronaldo købt i Real Madrid, efter at portugiseren havde ført madrilenerne til fire Champions League-titler.

- Nu har Juventus hentet en spiller, som har en unik historie i Champions League. Hvis de ikke lykkes med at vinde turneringen selv med ham på holdet, vil det være en fiasko.

- Når du køber verdens bedste spiller, så forventer du at vinde turneringen, påpeger Materazzi.

Juventus-træner Massimiliano Allegri, som så sit hold tabe Champions League-finalerne i 2015 og 2017 til henholdsvis FC Barcelona og Real Madrid, forsøger at skrue forventningerne ned.

- Det vil være vanvid, at vi skulle være forhåndsfavorit til at vinde Champions League. Vi har et mål om at hente trofæet hjem, hvis vi spiller godt og er heldige.

- Det fungerer ikke sådan, at vi med sikkerhed vinder Champions League, fordi Ronaldo er kommet til klubben. Det kræver respekt. Vi arbejder på at vinde, men der er også andre klubber, som ønsker at vinde.

- Vi er nødt til at være forsigtige mod Atletico. Vi skal finde det rigtige tidspunkt at score på. Det er vitalt, at vi scorer et mål på udebane, ellers vil vi få meget svært ved at gå videre, siger Allegri.

Onsdagens opgør spilles på Wanda Metropolitano i Madrid, hvor årets finale spilles 1. juni.

- Selvfølgelig er vi motiverede af at spille finalen på vores eget stadion i vores egen by foran vores egne fans. Men det er ligegyldigt kun at forestille sig det. Vi får det, vi fortjener, siger Atletico-træner Diego Simeone.

Kampen mellem Atlético Madrid og Juventus begynder onsdag klokken 21.