Ronaldo efter CL-nederlag: Den bedste del begynder nu

Young Boys fra Schweiz hentede onsdag sin første sejr i årets Champions League, og noget overraskende kom den mod det stjernespækkede Juventus-hold.

På forhånd var Juventus garanteret en plads i ottendedelsfinalen. Førstepladsen kunne dog glide ud af hænderne på italienerne, hvis Manchester United samtidig havde slået Valencia.

Det skete dog ikke, og det er først nu, at det for alvor begynder at blive sjovt, understreger Cristiano Ronaldo.

- Nu går vi ind i den bedste fase af Champions League. Der venter nogle vildt vigtige kampe. Jeg har en god fornemmelse. Jeg tror på holdets potentiale, siger portugiseren til klubbens hjemmeside.

- Alt går i den rigtige retning. Vi er positive, vi klarer os godt i ligaen og i Europa. Jeg har en god følelse i kroppen og er ikke træt. Jeg må hvile senere, siger Ronaldo.

Ifølge Juventus-spilleren Emre Can manglede Serie A-mesterholdet ikke motivation i onsdagens opgør.

- Vi vidste, det ville blive svært, og det gjorde det. Det vigtigste var, at vi sluttede på førstepladsen, men vi er ikke tilfredse med, hvordan kampen forløb.

- Vi ville have gerne have vundet kampen, siger Emre Can til klubbens hjemmeside.

Juventus var i Champions League-finalen i 2017, men sidste sæson endte med en skuffelse. Holdet røg ud i kvartfinalen til Real Madrid efter to bemærkelsesværdige opgør.

Real Madrid vandt først 3-0 i Juventus, men i returopgøret slog Juventus tilbage ved at komme foran 3-0, før et mål på straffespark af netop Ronaldo dybt inde i tillægstiden sendte spanierne videre.