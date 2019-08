Ronaldo: Lionel Messi gjorde mig til en bedre spiller

Den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo er glad for sin mangeårige rivalisering med Lionel Messi.

Den femdobbelte Ballon d'Or-vinder Cristiano Ronaldo ville aldrig have været så god uden sin mangeårige argentinske rival fra FC Barcelona, Lionel Messi.

Det siger den 34-årige portugisiske superstjerne til det portugisiske medie TVI.

- Der er ingen tvivl om, at Messi har gjort mig til en bedre spiller og vice versa.

- Når jeg vinder et trofæ, må det gøre ondt på ham, og det gør det på mig, når han vinder, siger Ronaldo til ITV.

Den nuværende Juventus-angriber spillede mod Lionel Messi i den spanske La Liga i ni sæsoner, da han repræsenterede Real Madrid fra 2009 til 2018.

I de ni sæsoner vandt Ronaldo det spanske mesterskab to gange, den spanske pokalturnering to gange og Champions League fire gange, herunder tre sæsoner i træk fra 2016 til 2018.

I samme periode vandt Lionel Messi mesterskabet seks gange, den spanske pokalturnering fem gange og Champions League to gange.

Derudover blev Messi hædret som verdens bedste fodboldspiller i Ballon d'Or-kåringen fire gange i perioden, det samme som Ronaldo.

Portugiseren kalder de to spilleres rivalisering for sund og mener ikke, at det er noget særligt.

- Jeg beundrer hans karriere, og han har allerede snakket om, at det var ærgerligt, at jeg forlod Spanien, fordi han påskønnede vores rivalisering.

- Men det er ikke noget unikt. Michael Jordan havde rivaler i basketball, og der var Ayrton Senna og Alain Prost i Formel 1. Det, de havde til fælles, var, at det var sunde rivaliseringer, siger Ronaldo.

Juventus-spilleren slår også fast, at han ikke har noget imod sin rival.

- Vi har et fantastisk professionelt forhold, da vi har delt de samme øjeblikke i 15 år.

- Vi har aldrig spist middag sammen, men jeg kan ikke se noget problem i at gøre det i fremtiden, siger Ronaldo.