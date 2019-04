Romerske rivaler taber et skridt i Champions League-jagt

Både Roma og Lazio kæmper hårdt om en plads i næste års Champions League, men begge Rom-klubber forpassede muligheden for at hale ind på konkurrenterne onsdag aften.

AC Milan, der lige nu indtager den fjerdeplads, der udløser den sidste billet til den lukrative turnering, dummede sig ellers tirsdag mod Udinese, men ingen af forfølgerne kunne profitere af det.

Lazio kunne have spillet sig helt op i hælene på milaneserne, men tabte med 0-1 ude til Spal.

Andrea Petagna blev matchvinder for hjemmeholdet på et straffespark i kampen 89. minut.

Det er næppe til megen trøst for Lazio, at lokalrivalerne fra Roma kun fik et point ud af hjemmekampen mod Fiorentina.

Gæsterne, der havde Christian Nørgaard på bænken i hele kampen, var foran to gange, men ved begge lejligheder kom Roma tilbage.

German Pezzella bragte Fiorentina foran, men allerede efter 14 minutter var stillingen 1-1 efter Nicolo Zaniolos udligning.

Seks minutter efter pausen bragte Gerson florentinerne foran på ny, men heller ikke denne gang holdt forspringet ret længe. Diego Perotti fik udlignet til 2-2, og mere blev det ikke til.

Dermed er Roma og Lazio del af en gruppe på fire klubber, der alle har 48 point - fire færre end Milan.

I Champions League-bejlernes regnskab blev Inter onsdagens store vinder med en klar 4-0-sejr ude over Lukas Leragers Genoa.

Tilbagevendte Mauro Icardi lavede det ene af målene fra 11-meter-pletten for Inter, der nu har slået et hul på otte point ned til pladserne uden for top-4.

I den absolutte top kom Juventus et skridt nærmere titlen, selv om holdet ikke var i aktion onsdag.

Forfølgerne fra Napoli tabte nemlig overraskende 1-2 på udebane mod nedrykningstruede Empoli. Dermed har Juventus et forspring på 18 point med otte kampe igen.