Eusebio Di Francesco blev torsdag fyret som Roma-træner, efter at Roma røg ud af CL onsdag mod Porto.

Et straffespark langt ind i den forlængede spilletid blev dyrt for Eusebio Di Francesco.

Torsdag blev han fyret som træner i AS Roma, bekræftede klubben på sin hjemmeside.

Romerne tabte onsdag aften 1-3 på udebane til FC Porto i returkampen i ottendedelsfinalen, efter at romerne hjemme havde vundet det første opgør 2-1.

Scoringen til 3-1 blev eksekveret på et straffespark efter 117 minutter, som blev tildelt Porto, efter at dommeren havde kigget på video af en situation.

- Klubben takker Eusebio for hans arbejde i AS Roma og ønsker ham det bedste for fremtiden, skriver Roma på sin hjemmeside.

49-årige Eusebio Di Francesco var med til at blive italiensk mester med Roma som spiller i 2001, og han har stået i spidsen for klubben som træner siden 2017.

- På egne vegne og på vegne af alle i AS Roma vil jeg gerne takke Eusebio for hans arbejde og hans engagement.

- Han (Eusebio, red.) har altid opført sig professionelt og sat klubbens behov over sine egne, siger klubpræsident Jim Pallotta til klubbens hjemmeside.

Roma nåede semifinalen i Champions League i fjor, men måtte altså onsdag sande, at ottendedelsfinalen blev endestation i turneringen i denne sæson.

Roma tabte i Serie A senest til Lazio, som vandt lokalopgøret i Rom med 3-0.

Roma ligger på femtepladsen i den italienske liga med 44 point og tre point op til Inter på fjerdepladsen, som giver adgang til Champions League.