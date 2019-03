To guld- og to sølvmedaljer til BK Rollo ved Hvidovre Box Cup.

Boksning: Bokseklubben Rollo fra Svendborg kom hjem fra Hvidovre Box Cup med to guld- og to sølvmedaljer.

11-årige Anne Marie Stadgaard (48 kg) vandt i sin finale 3-0 over englænderen Alvina Razak, Hoddersdon Boxing Academy.

Caroline Lauenborg gjorde også rent bord i 64 kg elite ved lørdag at slå Luna Andrup, BK Kvik 5-0. Finalen blev et rent fynsk opgør mod Nyborgs Lotte Fahnøe, som også tit er sparringspartner i klubben. Kampen blev ifølge Henrik Hansen fra BK Rollo velbokset med mange slagdueller, og sejren gik til Caroline Lauenborg, som fik sin femte sejr og stadigvæk er ubesejret.

Klubbens herre-elitebokser Hannan Tourdi (62 kg) var i et stærkt felt. Lørdag sled han sig til en snæver sejr på 3-2 over Sohaid Said, Slagelse. Søndagens finale blev mere velbokset og også meget tæt, men Hannan Tourdi måtte se sig besejret 1-2 af Mamadi Diello, BK Sct. Jørgen, Holstebro. Hannan Tourdi har nu fire sejre i seks kampe.

Klubbens anden debutant, Camiran Rashid (62 kg), løb ind i en stærk modstander, Muhammed Hussain fra Rødovre, der ikke levnede Rollo-bokseren nogen chancer, og håndklædet blev kastet efter to minutters boksning.

Hos BK Ringen i Odense havde Rollo tre boksere, Peter Christiansen, Emil Thillerup Rasmussen og Emil Kahn, til diplomkamp, hvor bokserne bedømmes på teknikken.

Alle fik diplom og er dermed klar til at bokse kampe.