Landsholdets reservemålmand Frederik Rønnow blev før denne sæson hentet til Eintracht Frankfurt, men opholdet i Tyskland har endnu ikke været den store succes.

På torsdag får den tidligere Brøndby-keeper en sjælden chance for at bevise sit værd, når han vogter målet i et opgør mod Lazio i Europa League.

- Det glæder jeg mig til. Det er et stykke tid siden, at jeg sidst har spillet. I fodbold handler det om at være på banen, siger Rønnow til fodboldmagasinet Kicker.

Den 26-årige målmand fik smerter i knæet i begyndelsen af sit ophold i Frankfurt, og det fik klubben til at hente holdets tidligere målmand Kevin Trapp i Paris Saint-Germain på en lejeaftale.

Trapp har siden hen været cheftræner Adolf Hütters førstevalg, mens det blot er blevet til et par kampe for danskeren.

Frederik Rønnow indgik allerede i foråret en fireårig kontrakt med Frankfurt, og det ærgrer ham, at det forventede eventyr skulle starte med en skade.

- Hele situationen har indtil videre været hård for mig. Jeg skrev under i april, og vidste i flere måneder at jeg skulle til Eintracht.

- Så det havde jeg forberedt mig på, men så blev jeg skadet i knæet allerede i den første træning. Der er en årsag til, at situationen er, som den er. Den eneste udvej er at træne godt og være positiv hver dag, siger han.

Selv om opholdet i Tyskland ikke er gået efter planen, så overvejer han ikke et vinterskifte.

- De seneste år har jeg tænkt meget over min situation på transfermarkedet, og det har ikke haft nogen god indflydelse på mig.

- Jeg fokuserer på at gøre mit arbejde på banen, for det er ikke i mine hænder, hvad der foregår i klubben lige nu, siger Rønnow.

Eintracht Frankfurt har vundet samtlige fem kampe i Europa League og er derfor sikker på at avancere til forårets knockoutkampe uanset resultatet mod Lazio på torsdag.