Stadion kan tage omkring 2250 tilskuere og de 750 vil være danske - altså hver tredje tilskuer - og de vil have et halstørklæde med påskriften "Danes away". Flere af dem er bosiddende på Costa del Sol og skal ikke køre meget mere end 100 kilometer for at nå frem til Gibraltar fra Malaga-siden.

Christian Eriksen var ifølge engelsk presse blevet tilbudt en ugeløn på 200.000 pund for at forlænge sin kontrakt i Tottenham, men nu lader fynboen formentlig sin kontrakt løbe ud til næste sommer. Sport Fyn skrev, at det svarede til en årsløn på over 100 millioner kroner, men det engelske pund er altså ikke, hvad det har været, så det er nok snarere omkring 88 millioner kroner.

Christian Eriksen var sammen med Kasper Schmeichel og assistent-landstræner Jon Dahl Tomasson udset til at møde op til pressemødet, men meget kort tid forinden blev det annonceret, at Eriksen var skiftet ud med anfører Simon Kjær. Det skete i øvrigt uden forklaring. Flere af reportere havde møjsommeligt forberedt spørgsmål til Eriksen men ikke til Simon Kjær.

Victoria Stadium ligger lige ved landingsbanen ved lufthavnen og kl. 20.40 vil der efter planen lande et fly og det kan meget vel ramme afspilningen af nationalmelodierne. Når det røde lys er oppe, så må bolddrengene ikke løbe ud bag stadion og samle de bolde, der er røget ud på landingsbanen.

John O'Reilly er chef for gambling-gruppen Rank på Gibraltar og erklærer, at han er bekymret over gambling-industriens på grund af grænsen mellem Gibraltar og Spanien, hvis det ender med et hårdt Brexit for Gibraltar. Han er i tvivl om, at det vil være okay at krydse grænsen for de ansatte også efter den 1. november.