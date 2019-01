Rødt kort koster Bayern-stjerne begge brag mod Liverpool

Uefa har valgt at øge Thomas Müllers CL-karantæne fra én til to kampe efter vild tackling mod Ajax.

Bayern München kommer til at klare sig uden den tyske stjernespiller Thomas Müller i begge ottendedelsfinalebrag i Champions League mod Liverpool.

Müller blev udvist for en hensynsløs tackling i hovedhøjde på Ajax' Nicolás Tagliafico i sidste gruppespilskamp, som kostede et rødt kort.

Det giver automatisk en spilledags karantæne, men disciplinærudvalget under Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har besluttet, at tacklingen var så grov, at den skal koste to kampes karantæne.

29-årige Müller fik stemplet støvleknopperne direkte ind i hovedet på den argentinske forsvarsspiller.

Dermed slipper Liverpools defensiv for at skulle håndtere den normalt målfarlige offensivspiller.

Kampen mellem Ajax og Bayern München sluttede 3-3 efter en vild afslutning, men begge hold gik videre fra gruppen.

Ajax møder i ottendedelsfinalen de forsvarende mestre fra Real Madrid, mens Bayern som nævnt møder sidste sæsons tabende finalister fra Liverpool.

Ottendedelsfinalerne afvikles i februar og marts måned.