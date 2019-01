Efter tre sejre i træk måtte ishockeyspillerne fra Sønderjyske søndag forlade isen som tabere.

Rødovre Mighty Bulls var for stor en mundfuld for sønderjyderne, der tabte 4-5 på udebane.

Trods nederlaget indtager Sønderjyske stadig andenpladsen i Metal Ligaen med fire point op til Rungsted Seier Capital på førstepladsen, der dog har spillet en kamp færre.

Rødovre ligger ligesom før søndagens kamp på syvendepladsen.

Hjemmeholdet kom godt fra start og var foran 2-0 efter første periode. Kim Johansson og Mads Eller leverede målene.

I anden periode skulle der kun gå lidt over et minut, før Sønderjyske fik reduceret ved Steffen Frank. Rødovre svarede dog hurtigt tilbage ved igen at bringe sig to mål foran, da Matthias Asperup bare et minut efter gjorde det til 3-1.

Herefter gik der kun små 40 sekunder, før Rod Pelley reducerede til 2-3.

Men Sønderjyske formåede aldrig at bringe lighed på måltavlen.

Det blev således både 4-2 og 5-3, inden sønderjydernes Frederik Bjerrum med fem minutter tilbage fik pyntet på resultatet ved at reducere til kampens slutresultat.