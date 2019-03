Rødovre-cheftræner siger op til fordel for svensk job

Magnus Bogren forlader den danske ishockeyklub for at i stedet at blive træner i hjemlandet.

Cheftræner Magnus Bogren er fortid i den danske ishockeyklub Rødovre Mighty Bulls.

Svenskeren har benyttet en klausul i sin kontrakt, der giver ham mulighed for at forlade sin stilling til fordel for et lignende job i enten SHL eller Hockeyallsvenskan.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Hvilken klub, Magnus Bogren fremover skal stå i spidsen for, nævnes ikke, men holdet spiller i Hockeyallsvenskan, den næstbedste svenske liga.

- Jeg fik lidt pludseligt en henvendelse fra en Hockeyallsvenskan-klub, som endte med at komme med et tilbud, som jeg ikke følte, at jeg kunne sige nej tak til.

- Det er ikke hver dag, at man får sådan en chance som træner, og jeg følte samtidig, at det var det rigtige for mig. Man ved ikke, hvornår et sådan tilbud dukker op igen, siger svenskeren i pressemeddelelsen.

Sportschef Jørgen Illemann ærgrer sig over, at svenskeren, der har været i Rødovre i to år, forlader klubben.

- Men vi kendte til præmissen, så på den baggrund er der ingen "bad feelings" fra vores side. Det har ligget i hans kontrakt, at han kunne gøre dette inden 31. marts, siger Jørgen Illemann.

Rødovre Mighty Bulls røg i sidste uge ud af slutspillet i Metal Ligaen efter at have tabt fire kampe til Sønderjyske i kvartfinalen.