Robin Olsen: Real Madrid fandt et nyt gear

Det irriterer den dansk-svenske Roma-målmand Robin Olsen, at Roma tirsdag missede muligheden for at slå de seneste tre sæsoners Champions League-vinder, Real Madrid, på eget græs i Rom.

I første halvleg havde Roma flere kæmpe chancer for at bringe sig i front, men med to mål i starten af anden halvleg sørgede Real Madrid for en 2-0-sejr.

- Det føles som om, at Real Madrid kom ud med et hårdere pres efter pausen. De pressede os meget højt, og så fik vi en forfærdelig start på anden halvleg.

- Vi ved, at Real Madrid har et godt hold, og de lavede nogle justeringer i pausen, og det virkede, siger Robin Olsen i et interview vist på TV3+.

Anden halvleg var kun et minut gammel, da Robin Olsen med et skidt udspark var med til at skabe den chance, som Gareth Bale udnyttede til at score til 1-0. 12 minutter senere blev det 2-0 ved Lucas Vázquez.

Med nederlaget forpassede Roma også muligheden for at vinde gruppen. Til gengæld kan klubben glæde sig over at være videre, men det er svært efter et nederlag.

- Man kunne se, at vi ville vinde kampen. Så lige nu er jeg skuffet, men det er selvfølgelig godt, at vi er videre fra gruppen, siger Robin Olsen, der i sommer skiftede fra FC København til Roma.

Real Madrid-træner Santiago Solari mener, at kampen demonstrerede, hvorfor det er vigtigt, at hans spillere tager arbejdshandskerne på, selv når de er favoritter.

- Vi arbejdede hårdt hele kampen igennem, og det er nødvendigt i fodbold. Kampe er 90 minutter, og nogle gange skal man vokse i løbet af en kamp, siger Santiago Solari.