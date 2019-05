Robert Skov og Daniel Wass skal gennemhulle irsk bus

Åge Hareide forventer, at Irland kommer til Parken for at få et enkelt point i EM-kvalifikationskampen.

Langskud kan blive et vigtigt våben, når fodboldlandsholdet 7. juni møder Irland i en EM-kvalifikationskamp i Parken.

Danmark mødte Irland fire gange fra november 2017 til november 2018, og tre af kampene endte 0-0. For at undgå en gentagelse mod et formodet defensivt irsk mandskab kan langskudsspecialister som Robert Skov og Daniel Wass få en vigtig rolle i slutfasen.

Det siger landstræner Åge Hareide, efter at han onsdag udtog begge spillere til den kommende landsholdssamling, der også byder på en hjemmekamp mod Georgien.

- Robert Skov har x-faktor, og han sparker udefra. Jeg tror, at Irland pakker sig ned og vil have et point med hjem, og der skal vi have forskellige værktøjer. Robert har en spidskompetence i at sparke udefra, og derfor er han også med nu.

- Daniel Wass er blevet endnu mere pasningssikker, og han har en rigtig god indlægsfod, og det kan være vigtigt mod lavtstående hold. Han kan også sparke på mål udefra. Det er på grund af de ting, at vi gerne vil have ham tilbage på landsholdet, siger Åge Hareide.

Robert Skov står ikke noteret for en A-landskamp, mens Daniel Wass ikke har spillet i landsholdsdragten siden november 2016.

Efter 3-3-kampen ude mod Schweiz i marts mener Hareide, at Danmark har fået en gunstig start i EM-kvalifikationen.

Irland topper gruppen efter sejre over Gibraltar og Georgien, og irerne kan derfor fint nøjes med et point i Parken.

Siden Danmarks seneste møde med Irland i november har Mick McCarthy overtaget det irske landstrænerjob.

Det har gjort holdet en anelse mere offensivt, men det ændrer næppe på, at Irland vil forsøge at krige sig til et point mod Danmark, vurderer Åge Hareide.

- Vi skal ikke snakke Irland ned, for de kan overraske os. De ser bedre ud, end de gjorde i efteråret.

- De er gået lidt længere frem på banen, men jeg tror alligevel, at det kan blive en bus, der står dernede, siger Hareide.