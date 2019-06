Robert Skov: Jeg burde have kronet min debut med mål

Robert Skov ærgrer sig over to missede skudforsøg i sin landsholdsdebut mod Georgien.

Superligatopscorer Robert Skov er stolt over, at han mandag aften debuterede for A-landsholdet i 5-1-sejren over Georgien, men samtidig irriterer det ham, at han ikke kom på måltavlen.

To gange i første halvleg kom han på skudhold fra kanten af feltet, og herfra har han gentagne gange i løbet af sæsonen vist, hvorfor hans venstre fod regnes som en af landets absolut bedste.

- Man må sige, at boldene lå, som de skulle. Sådan er det nogle gange, og jeg vil arbejde på at gøre det bedre, for det havde da uden tvivl været rart at se dem gå ind.

- Generelt gik det okay, men jeg ville gerne have lavet en kasse på en af chancerne. Jeg manglede lige den sidste coolness. Men ellers gik det okay, og jeg kom fint ind i spillet, selv om der er en lidt anderledes måde at gøre tingene på, end jeg kender fra FCK, siger Robert Skov.

Til sin egen overraskelse fik han søndag at vide, at han skulle starte inde mod Georgien.

- Lige da jeg fik det at vide, var jeg sådan lidt: "hold da op". Jeg havde ikke regnet med det, jeg havde bare regnet med, at jeg skulle komme og gøre mit bedste til træning, for jeg har stor respekt for det, de andre har leveret.

- Jeg var super glad, da jeg fik det at vide, for det er helt specielt at repræsentere sit land, det er et privilegium, jeg er stolt over.

- Selvfølgelig var jeg nervøs, men der er altid en god portion nervøsitet og spænding før vigtige kampe. De andre spillere har været gode til at få mig ind i tingene, så jeg har også været ret rolig og følt mig godt tilpas, siger Robert Skov.

Garantien for spilletid fik også kantspillerens mor til at køre fra Silkeborg-egnen til hovedstaden for at se sønnike i nationaldragten.

- Der var nogle venner og min kæreste, og så kom min mor sgu alligevel, da hun hørte, at jeg skulle starte inde, ellers gad hun ikke, siger Robert Skov.

Han blev skiftet ud i det 62. minut til fordel for Daniel Wass.