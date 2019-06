Riza Durmisis træner forlænger sin aftale

Simone Inzaghi har fået en ny kontrakt som cheftræner for Lazio frem til sommeren 2021.

For første gang i tre sæsoner sluttede danskerklubben Lazio uden for de europæiske pladser i den italienske Serie A, men til gengæld vandt klubben Coppa Italia.

Trods den mindre gode sæson i ligaen er en pokaltitel stort for Rom-klubben, og derfor bliver der heller ikke skiftet ud på trænerposten.

Frem til sommeren 2021 vil den danske venstreback Riza Durmisi også have Simone Inzaghi som cheftræner.

Torsdag bekræftede klubben, at man har forlænget aftalen med Inzaghi for yderligere to sæsoner.

Den 43-årige træner blev forfremmet til cheftræner fra klubbens ungdomsafdeling i 2016.

Inzaghi har ikke haft Riza Durmisi blandt sine foretrukne i størstedelen af den nyligt afsluttede sæson. Danskeren har døjet med lidt småskader i løbet af sæsonen, men har ellers tilbragt mange kampe på bænken.

Durmisi nåede 19 kampe i sæsonen - 10 af dem i Serie A.

Simone Inzaghi nåede som spiller 133 kampe for Lazio, mens det blev til tre landskampe for Italien.