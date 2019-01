Rivalklub kritiserer Rosenborg efter trænerhyring

Haugesund mener ikke, at klubben var blevet enige med Rosenborg om at lade Eirik Horneland skifte.

En træners skifte mellem to af Norges største fodboldklubber er endt med en masse forvirring.

Torsdag annoncerede Rosenborg, at Eirik Horneland fremover skal stå i spidsen for den norske mesterklub. Med sig tager han assistenttræner Karl Oskar Emberland.

Men Haugesund, hvor Horneland og Emberland siden 2016 har været ansat, mener ikke, at de to klubber var blevet enige om overgangen. Her kalder man Rosenborg for "særdeles uprofessionelle".

- Vi oplever, at vores seneste henvendelse til Rosenborg ikke blev besvaret, men at de i stedet gik ud og præsenterede deres nye trænere. Vores kontraktbundne trænere, siger bestyrelsesformand i Haugesund Leiv Helge Kaldheim til norsk TV2.

Hans udtalelse står i kontrast, til det bestyrelsesformand i Rosenborg Ivar Koteng siger.

Han mener, at Haugesunds henvendelse blev besvaret, og siger samtidig, at Rosenborg arbejder på at få Eirik Horneland og assistenttræner Karl Oskar Emberland til klubben tidligere end 1. februar, som på grund af Hornelands opsigelsestid bliver overgangsdatoen.

Rosenborg og Horneland er nemlig af den opfattelse, at Horneland har en måneds opsigelsestid i sin kontrakt med Haugesund.

Men det mener Haugesund ikke.

I stedet siger klubben, at de har annulleret den treårige kontraktforlængelse, som Horneland skrev under på i oktober, og at det derfor er Hornelands tidligere kontrakt, der er gældende. Den holder ham i Haugesund frem til 30. november 2019.

Ifølge Haugesund er der ingen klausuler i den kontrakt, der giver Rosenborg mulighed for at hente Eirik Horneland til klubben, med mindre han bliver købt fri.

Det har Rosenborg ikke gjort, siger Leiv Helge Kaldheim, der er klar til at gå rettens vej for at få situationen udredt.

Rosenborg vandt sidste sæson det norske mesterskab. Haugesund endte som nummer fire i tabellen.