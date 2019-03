Ringkøbing taber og rykker ud af kvindernes håndboldliga

Et nederlag i Skanderborg betyder, at Ringkøbing må en tur i den næstbedste række i næste sæson.

Efter seks sæsoner i den bedste række er festen foreløbig forbi for Ringkøbings håndboldkvinder.

Vestjyderne tabte onsdag aften den sidste grundspilskamp med 22-28 på udebane til Skanderborg. Det betyder, at holdet slutter sidst i HTH Ligaen og må en tur i 1. division i den kommende sæson.

Ringkøbing slutter sæsonen med seks point, hvilket er et færre end EH Aalborg, som tabte til Silkeborg-Voel, men alligevel får en ekstra chance for at redde eksistensen i den bedste række i et nedrykningspil.

Kun i kampens første tredjedel lignede Ringkøbing et hold, der kunne tage de påkrævede point i Skanderborg.

Gæsterne var foran med to mål ved stillingen 7-5, men blev derefter løbet over ende af et hjemmehold, der spillede for at placere sig bedst muligt forud for nedrykningsspillet.

Ved pausen var Skanderborg foran 12-10, og føringen blev udbygget i anden halvleg.

I målet stod Skanderborg-keeper Anna Kristensen med en redningsprocent på et stykke over 40, og da fløjspilleren Sofie Alnor seks minutter før tid øgede til 25-18, var kampen reelt afgjort.

Det kunne de glæde sig over i Aalborg, som med et 21-24-nederlag forsømte selv at klare skærene mod Silkeborg-Voel.

Aalborg kom ellers fremragende fra start og var efter 19 minutter foran med 9-5.

Da kom gæsterne tilsyneladende i tanke om, at de spillede for en plads i medaljeslutspillet, og med seks mål i træk vendte Silkeborg-Voel kampen på hovedet.

Især den tyske veteran Susann Müller var hård ved nordjyderne og scorede seks af Silkeborg-Voels første ni mål.

Efter en scoringspause på ti minutter lykkedes det dog Aalborg at afslutte første halvleg med to scoringer af Laura Damgaard og Julie Aagaard, og dermed var stillingen 11-11 ved halvtid.

Men Silkeborg-Voel bed sig fast efter pausen, og Aalborg var foran for sidste gang ved stillingen 16-15.

I den sidste ende fik det dog ingen betydning for hjemmeholdet, som nu kan se frem til nedrykningsslutspil sammen med fire andre hold. Her starter Aalborg med nul point.