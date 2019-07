Rindoms sats gav guld: Det er fuldstændig vanvittigt

Et sats i den næstsidste sejlads ved Laser Radial-VM i Japan gav bonus for den danske sejler Anne-Marie Rindom, da hun onsdag sikrede sig VM-guld i den olympiske bådklasse.

Den 28-årige østjyde var ellers ved at sætte førstepladsen på spil, men valgte sammen med ti andre både at gå den modsatte vej af feltet, og vinden var med danskeren.

Det siger hun efter at have fået sin VM-guldmedalje.

- Jeg fik en rigtig dårlig start og sejlede helt ad helvede til i den første sejlads i dag. Jeg lå næstsidst ved topmærket, og alle mine tanker var ved at eksplodere i hovedet på mig. Er det bare det? Er VM slut for mig?

- Jeg blev ved med at kæmpe, og jeg tog en chance. Vinden skiftede rigtig meget, og jeg ramte et tryk på andet opkryds sammen med ti andre. Resten af feltet var gået modsat, og jeg chancede ved at gå den anden vej for at indhente nogle både.

- Det gik så min vej, og jeg sluttede som sekser, så jeg havde vundet guld før sidste sejlads.

- Hvis jeg var blevet sidst, havde jeg stadigvæk haft mulighed for en medalje, så det havde ikke været katastrofalt, men jeg havde nok sat sejren rimelig meget på spil, siger Anne-Marie Rindom.

Hun blev også verdensmester i 2015.

- Det er lige sindssygt hver eneste gang. Folk er så mega gode, og alle træner røven ud af bukserne, så at være kåret som den bedste er sindssygt.

- Det er fuldstændig vanvittigt, det er drømmescenariet, det er en drøm, der er gået i opfyldelse - også selv om jeg har prøvet det før, siger Rindom.

Da konkurrencen begyndt i fredags oplevede danskeren modgang.

En tyvstart i anden sejlads medførte en 57.-plads, og det blev fulgt op af en 28.-plads i tredje sejlads. Siden vendte heldet.

- Jeg blev ramt af uheld i starten, efter at jeg havde vundet første sejlads. Jeg følte mig klar til at kæmpe videre efter anden sejlads, og da min rorpind så knækkede, og jeg væltede på tredje sejlads, så jeg sluttede som nummer 28, var det nærmest helt komisk, så meget uheld, der ramte mig.

- Det gør det mere sindssygt at stå med sejren nu, når der var så meget modgang, siger danskeren, der også er europamester i Laser Radial.