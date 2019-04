Jan Bech Andersen ejer aktiemajoriteten i Brøndby IF. Nu er han også valgt som bestyrelsesformand.

På en generalforsamling tirsdag aften er hovedaktionær Jan Bech Andersen blevet valgt som ny bestyrelsesformand for fodboldklubben Brøndby IF.

Det skriver Brøndby i en fondsbørsmeddelelse.

- Jeg har siddet i bestyrelsen i de seneste mange år, og nu mener vi, at tiden er inde til, at jeg sætter mig tilbage for enden af bordet.

- Det mener vi, er helt naturligt, nu hvor vi har en kæmpe opgave rent emissionsmæssigt de næste par måneder, siger Jan Bech Andersen ifølge Tipsbladet.

Samtidig går Jesper Møller fra at være formand til at være næstformand.

Jan Bech Andersen ejer aktiemajoriteten i Brøndby IF. Foruden posten som bestyrelsesformand er han formand for det sportslige udvalg, der også tæller Jesper Møller og Sten Lerche.

Jan Bech Andersen var også formand for Brøndbys bestyrelse frem til den såkaldte "Oscar-sag" i foråret 2016.

Det blev afsløret, at han på et debatforum for fans havde afgivet fortrolige detaljer om Brøndbys økonomi og var kommet med skarp kritik af blandt andre daværende cheftræner, Thomas Frank, som sagde sit job op på grund af sagen.

Hovedaktionæren trådte ud af Brøndbys bestyrelse, men vendte tilbage året efter. Dog ikke som formand.

Ved samme generalforsamling tirsdag blev en plan fra Brøndbys bestyrelse om at rejse omkring 100 millioner kroner i en kapitaludvidelse godkendt.

Det skal ske ved at sælge nye aktier.

Pengene skal bruges på at renovere og opgradere Brøndby Stadion.

Derudover ønsker koncernen at investere yderligere i talentudviklingsprogrammet Masterclass og den øvrige sportslige sektor.