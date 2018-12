Søndag endte på ny i skuffelse for Vendsyssel, da holdet i sin sidste hjemmekamp inden vinterpausen tabte 0-1 til Randers.

Dermed ligger Vendsyssel fortsat i bunden af Superligaen, hvor holdet ligesom Hobro og Vejle har 16 point.

Den svære start på superliga-tilværelsen har dog ikke tynget efterårets helt store profil Jon Thorsteinsson.

Kantspilleren er lejet i den engelske klub Fulham og er på kontrakt i Vendsyssel indtil sommer.

De gode præstationer har dog sået tvivl om, hvorvidt Fulham vil hente ham tilbage allerede til vinter.

Sportsdirektør Glen Riddersholm understreger, at det ikke er en mulighed. Islændingen, der er klubbens ligatopscorer med tre mål, bliver nemlig i Vendsyssel indtil sommer.

- Thorsteinsson er her helt sikkert i foråret også. Han er en ung spiller, og ingen er interesseret i at stoppe den udvikling han er i, siger Riddersholm.

Glen Riddersholm understreger ønsket om at beholde Thorsteinsson på længere sigt, men han ved, at det kan blive svært at holde på ham.

- Når han er en stor profil for os, så er det klart, at han bevæger sig op på en hylde, hvor det kan være svært for os at fastholde ham.

- Men det betyder ikke, at vi ikke vil forsøge, siger Riddersholm.

Sportsdirektøren bekræfter også, at Vendsyssel ikke har en købsklausul i Thorsteinssons kontrakt.

Glen Riddersholm tiltrådte som Vendsyssels sportsdirektør i slutningen af oktober.

Ansættelsen er Riddersholms første tjans som sportsdirektør, men trods den nye stilling, så føler han sig rustet til sit første transfervindue.

- Jeg føler, at jeg har et rigtig godt overblik. Jeg er i tæt dialog med trænerne, og jeg har fulgt samtlige træninger, siden jeg tiltrådte.

- Jeg har et ganske fornuftigt indtryk af, hvor vi kan forstærke os, siger sportsdirektøren.