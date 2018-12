Glen Riddersholm er uddannet på et Toyota-værksted og har haft et job som nattevagt på et bosted for udviklingshæmmede. Han er bosat i Ikast og har derfor langt på arbejde i Vendsyssel FF fra Hjørring. Senest til sommer river han teltpælene op og flytter til Haderslev, hvor han i fremtiden skal være cheftræner for Sønderjyske.