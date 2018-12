Riddersholm: Sønderjyske-job er mere spændende

Det er under to måneder siden, at Glen Riddersholm overtog jobbet som sportsdirektør i Vendsyssel, men han er allerede blevet lokket af et bedre tilbud og tiltræder som cheftræner i Sønderjyske senest 1. februar.

Riddersholm mener, at jobbet som cheftræner i Sønderjyske er mere spændende end at være sportsdirektør i Vendsyssel. Det siger han i et interview på Sønderjyskes hjemmeside.

- Der skulle noget meget attraktivt til for at rykke mig væk fra arbejdet i Vendsyssel FF, hvor jeg har været glad for jobbet.

- Det har ikke været en nem beslutning, men cheftrænerjobbet i Sønderjyske er alligevel så spændende, at jeg måtte træffe den svære beslutning, siger Glen Riddersholm.

Tidligere har han været ungdomstræner, assistenttræner og cheftræner i FC Midtjylland, U17-landstræner for Danmark og cheftræner i AGF.

Han ser sig selv som træneren, der skal bygge fundamentet for langsigtet succes i Sønderjyske. Det afspejler kontraktlængden på 3,5 år også, mener han.

- Jeg kommer til en klub, der er helt afklaret på alle parametre, og som ser på mulighederne for optimering på samme måde som mig, så det er et perfekt match.

- Med min baggrund passer det mig også godt, at der skal være et øget fokus på talenterne samtidig med, at der også skal laves resultater i Superligaen.

- Længden på kontrakten signalerer også, at jeg sammen med den øvrige trænerstab, spillerne og talentsektoren skal være med til at løfte holdet og klubben til et niveau, hvor vi kontinuerligt vil forsøge at spille med i den bedre halvdel af Superligaen, siger Glen Riddersholm.

Han har boet i Ikast, imens han var cheftræner i FC Midtjylland og AGF og gør det stadigvæk, selv om han arbejder i Hjørring. Sønderjyske skriver, at træneren senest til sommer flytter adresse til Haderslev.