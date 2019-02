Riddersholm: Dommer bringer os i vanskelig situation

Undervejs i fredagens superligakamp mellem AaB og Sønderjyske på Aalborg Portland Park var det tydeligt, at Sønderjyske-træner Glen Riddersholm på sidelinjen var utilfreds med dommerpræstationen.

Gennem kampen, der endte 3-0 til AaB, var der flere beslutninger fra dommer Sandi Putros' side, som træneren var uenig i - blandt andet det straffespark, som AaB efter 26 minutter fik tildelt og scorede på.

Derudover fik udeholdet seks gule kort gennem kampen.

- Det bringer os i en vanskelig situation, hvor spillerne skal tænke på det resten af kampen.

- Der blev også dømt et straffespark, der ikke var i nærheden af at være der, siger Glen Riddersholm.

I situationen ved straffesparket blev Oliver Abildgaard angiveligt revet ned i feltet af Christian Jakobsen.

Gennem kampen havde Glen Riddersholm flere dialoger med fjerdedommer Mikkel Redder. En enkelt gang var Sandi Putros også ude på sidelinjen og snakke med Sønderjyske-cheftræneren.

- Når jeg råber, så gør jeg det ikke af frustration. Det gør jeg i håb om dialog.

- Fjerdedommeren kom og rev i mig for at sige, at man skal tale pænt. Men det er svært, når dommeren ikke vil se én i øjnene og opsøge noget, der ligner dialog, siger Riddersholm.

Sandi Putros ville ikke stille op til interview efter opgøret.

AaB vandt kampen 3-0 på mål af Tom van Weert, Lucas Andersen og Kasper Pedersen.