Ricciardo opfordrer til ro: Vi skal bare holde hovedet koldt

Den australske hjemmebanefavorit Daniel Ricciardo endte sin kvalifikation i Q2 og må tage til takke med en 12. plads inden løbet for alvor bliver skudt i gang i morgen.

Daniel Ricciardo fortæller, at han selvfølgelig gerne vil gøre det godt på hans hjemmebane i Australien, men han er heller ikke i tvivl om, at det nok skal gå trods sin 12\. plads ved dagens kvalifikation.

Luna Christofi fangede australieren til et interview, som du kan se i videoen her over.

`{"type":"mpxImage","data":{"guid":"https://i-viaplay-com.akamaized.net/viafree-prod/fdafd0e/Australien_2019_sendetider.jpg","range":{}}}`