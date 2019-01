Bayern München straffer Franck Ribéry for sit ordvalg på de sociale medier efter en episode på en restaurant.

Franck Ribéry er søndag blevet straffet med en stor bøde af Bayern München.

Den 35-årige franskmand får bøden for at have svinet personer til på de sociale medier.

Sagen opstod, efter at Ribéry torsdag havde lagt en video op på Instagram af sig selv på en restaurant i Dubai, hvor han fik serveret en steak belagt med 24 karats guld.

Retten er en specialitet på den berømte tyrkiske restaurant Salt Bae i Dubai, hvor Ribéry sad og spiste under en ferie med sin familie.

Det skabte efterfølgende en ophidset debat, hvor fans langede hårdt ud efter Ribéry for at ødsle mange penge væk på en ekstravagant luksusbøf.

En af kritikerne skrev, at bøffen kostede 1200 euro, hvilket det tyske medie Bild efterfølgende refererede, men den pris bliver betegnet som ukorrekt af Bayern München.

Den dyreste bøf på menukortet står ifølge AFP, der har været i kontakt med restauranten, til at koste 478 euro (3570 danske kroner).

Ribéry svarede lørdag igen med et yderst grimt ordvalg og forsvarede sin ret til den gyldne kødbid.

- Lad os begynde med de misundelige og hadefulde, som sikkert er resultatet af et sprækket kondom, indleder han på Instagram, inden sprogbruget bliver endnu værre.

Ribéry meddelte også, at han vil gøre med sine penge, som han ønsker. Og han kalder kritikerne for grus i sine strømper.

Desuden kritiserede kantspilleren de "negative pseudojournalister", der aldrig gider at skrive om de donationer, han tidligere har foretaget til velgørende formål.

Det er nogle af de kommentarer, der søndag har fået Bayern München til at uddele en bøde af en ukendt størrelse til Ribéry.

Ifølge Bayern München-sportsdirektør Hasan Salihamidzic har Ribéry accepteret bøden.