Ribery bliver dobbelt målscorer i Bayern München-sejr

Efteråret har generelt været skuffende for den tyske storklub Bayern München, der halser efter Borussia Dortmund i toppen af Bundesligaen, men lørdag sørgede Bayern dog for at runde 2018 godt af.

Det skete med en udesejr på 3-0 over Eintracht Frankfurt.

Dermed overvintrer Bayern på en andenplads med 36 point for 17 kampe. Førerholdet Dortmund har 42.

På de næste pladser følger Borussia Mönchengladbach og RB Leipzig med henholdsvis 33 og 31 point, mens Frankfurt ligger nummer fem med 27 point.

I optakten til sæsonen tabte Frankfurt 0-5 til Bayern i Super Cup-mødet mellem mesteren og pokalvinderen, men denne gang havde Frankfurt en anelse bedre styr på Tysklands største klub, og først i slutfasen cementerede Bayern sejren.

Bayern måtte diske op med et mønsterangreb for at komme på tavlen over for Frankfurts defensiv efter 35 minutter.

Robert Lewandowski fandt Franck Ribery med en klog aflevering, så franskmanden helt udækket kunne score fra få meters afstand.

Ribery punkterede også spændingen med 12 minutter tilbage. Efter endnu et velspillet angreb blev han spillet fri, og hans afslutning sneglede sig over stregen via stolpen.

To minutter før tid lukkede Rafinha kampen endeligt til 3-0, da han løftede bolden over Kevin Trapp i målet.

Den danske landsholdsmålmand Frederik Rønnow sad på bænken hos Frankfurt. Herfra kunne han se førstemålmanden, Kevin Trapp, imponere med en dobbeltredning, der var med til at begrænse nederlaget.