Ribe/Esbjerg-GOG: Anfører fejrede sejr med julemarked

Men Lasse Kronborg var iført et stort halstørklæde på markedet, for han kæmper med en infektion, der betyder, at han har svært ved at trække vejret ordentligt, når hans puls kommer op.

Lørdag - med start på det mærkværdigt sene tidspunkt, 20.15, og derfor i en meget tyndt besat Blue Water Dokken i Esbjerg - gjaldt det storsatsende Ribe-Esbjerg HH med en katastrofesæson indtil nu, og de gule kunne efter de 60 minutter sætte flueben ud for den første af de tre kampe med en sejr på 28-21 efter at have været bagud 10-11 ved pausen.

GOG vandt lørdag aften 28-21 over Ribe-Esbjerg HH efter at have været bagud 10-11 ved pausen. Niclas Kirkeløkke blev fynsk topscorer med 8 mål - Emil Jakobsen 7 (2), Odinn Thor Rikhardsson 5, Frederik Clausen 3, Emil Lærke 2, Lars Hald 2 og Josef Pujol 1. Der var seks udvisninger til hvert hold og et direkte rød kort til hjemmeholdets Kasper Kvist for at skyde GOG-målmand Frank Mikkelsen i ansigtet på et straffekast. GOG spiller sin næste kamp på onsdag kl. 19.30 hjemme mod Team Ringsted.

Et lidt mat udtryk

Søndag var det så fridag for GOG'erne. Lasse Kronborg brugte en del af dagen til at besøge et julemarked med sin kæreste. I det klamme og regnfulde vejr skete det imidlertid iført et stort halstørklæde. Anføreren har nemlig i nogen tid kæmpet med en infektion - forkølelse/influenza - som betyder, at han har svært ved at trække vejret ordentligt, når pulsen kommer i vejret.

- Det er selvfølgelig træls, men lægen siger, at det er en almindelig infektion, som mange er ramt af i denne tid, fortæller Lasse Kronborg, der kæmpede igennem i Esbjerg og også melder sig klar til de kommende opgaver. Om opgøret mod Ribe-Esbjerg siger han:

- Det blev en lidt mærkelig kamp. Jeg vil til dels tilskrive det de mange udvisninger (seks til hvert hold og et rød kort til hjemmeholdets Kasper Kvist, red.). Vi havde ellers snakket om, at vi skulle undgå de udvisninger, som vi vidste, der kunne risikere at komme med de to dommere (Per Olesen og Claus Gramm Pedersen, red.). Jeg tror, at de mange udvisninger var med til, at vort udtryk i første halvleg virkede lidt mat. Og så vil jeg da heller ikke afvise, at det lidt mærkelige spilletidspunkt kan have haft indflydelse.