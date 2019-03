Ribe-Esbjerg vandt 29-25 ude over Nordsjælland Håndbold, som dermed får svært ved at nå slutspillet.

Håndboldherrerne fra Ribe-Esbjerg tog mandag aften et stort skridt mod slutspillet i Herre Håndbold Ligaen, mens Nordsjælland Håndbold gjorde det modsatte.

Ribe-Esbjerg vandt nemlig udekampen over sin direkte konkurrent med 29-25 i Hillerød. Dermed kravlede den sydvestjyske klub op i slutspilszonen.

Inden de sidste tre runder af grundspillet har Ribe-Esbjerg 21 point på ottendepladsen, mens Sønderjyske har 20 point, og Nordsjælland har 17 point på pladserne uden for top-8.

Ribe-Esbjerg tog hurtigt teten i mandagens kamp og kom foran med tre mål, inden hjemmeholdet nåede på omgangshøjde.

I slutningen af første halvleg slog Ribe-Esbjerg så et nyt hul. Blandt andet bidrog den islandske landsholdsspiller Rúnar Kárason med tre mål i slutfasen af halvlegen, og derfor kunne gæsterne gå til pause med en føring på 16-12.

Det satte Ian Marko Fogs ellers formstærke mandskab under pres fra anden halvlegs begyndelse, hvis stimen på fire sejre i træk skulle forlænges til fem.

Selv om Ribe-Esbjerg-forspringet nåede ned på et enkelt mål, kom hjemmeholdet aldrig tilbage på omgangshøjde på måltavlen.

Vilkårene for at få point blev værre, da Nordsjælland-topscorer Nicolas Lundbye Kristiansen blev skadet med et kvarter tilbage. I forvejen måtte hjemmeholdet undvære profilen Johan Meklenborg i hele kampen.

Med 12 minutter tilbage havde gæsterne slået det afgørende hul, da forspringet lød på seks mål ved 26-20. Trods et par reduceringer undgik Ribe-Esbjerg, at afslutningen blev spændende.