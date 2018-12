Ribe-Esbjerg bryder tristesse med flot skalp mod BSV

Ribe-Esbjerg vandt overraskende over Bjerringbro-Silkeborg, mens Århus Håndbold vandt stort over KIF Kolding.

Efter en deprimerende sæsonstart fik Ribe-Esbjerg onsdag aften en tiltrængt succesoplevelse, da holdet på udebane vandt med 30-26 over Herre Håndbold Ligaens nummer to, Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

Det var blot Ribe-Esbjergs fjerde sejr i 15 kampe, og klubben, der inden sæsonen hentede en lang række spillere i håbet om at spille en rolle blandt de bedste, er fortsat langt fra en plads blandt de bedste otte i slutspillet.

Med sejren kom Ribe-Esbjerg på ti point på niendepladsen med fire point til ottendepladsen og Skjern, der har 14 point inden den sene kamp mod Mors-Thy onsdag. BSV bliver på 21 point.

Ribe-Esbjerg kom fremragende fra start, og efter bare ti minutter havde holdet skabt et hul på fem mål ved stillingen 8-3.

Herfra kom BSV bedre med, men udeholdet kunne dog gå til pause foran 16-13.

BSV kom nærmere og nærmere og reducerede til 19-20, inden Ribe-Esbjerg vandt en overtalsperiode med 2-0 og kom på 22-19. Det så for alvor godt ud, da Rúnar Kárason scorede til 24-20 med 12 minutter tilbage.

Med fire minutter tilbage skød Nikolaj Markussen al spænding tilbage i kampen med reduceringen til 25-26, men derfra holdt Ribe-Esbjerg stand, scorede de næste tre mål og vandt.

Også KIF Kolding har hårdt brug for point i jagten på et yderligt mandat til slutspillet, men holdet kunne intet stille op ude mod Århus Håndbold, der vandt 28-21.

Århus bragte sig foran 9-4 efter 18 minutter og holdt forspringet indtil pausen, hvor det stod 13-8.

I anden halvleg fortsatte hjemmeholdet med at have føringer i størrelsesordenen fire til seks mål, og KIF formåede aldrig at bringe spænding ind i opgøret.

I stedet strammede Århus grebet til sidst og vandt med syv mål.

Aarhusianerne har 18 point på femtepladsen, mens KIF på tiendepladsen har ti point.