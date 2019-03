Det gav naturligt nok Odense HC's målvogter Tess Wester fantastiske muligheder i kontraspillet. De muligheder var især Freja Cohrt mere end villig til at gøre brug af, men også Odenses andenbølge havde flere gode momenter.

Det første kvarter af kampen havde Holstebro kæmpe problemer med at komme til gode chancer. Stort set alle Holstebros muligheder inde på midten af banen blev konstant spoleret af især Kamilla Larsen og Kathrine Heindahl. Duoen lagde den ene gode parade efter den anden og gjorde det svært for vestjyderne at komme på skudhold og bare få bolden indenfor målrammen.

I denne omgang virkede det dog til, at Odense-spillerne var helt korrekt indstillet på den vestjyske udfordring.

I seneste kamp mod Holstebro var et af Odenses store problemer holdets defensiv, der aldrig rigtigt fik sig indstillet på de angrebsåbninger, TTH Holstebro-spillerne yndede at gøre brug af.

HÅNDBOLD: Der var en mini revanche og vigtige point på spil, da Odense HC gæstede TTH Holstebro, tog revanche for det seneste resultat mod vestjyderne og samtidig fik den perfekte start på slutspillet i en kamp, hvor stort set alle spillere bød ind.

Kvindernes håndboldligaTTH Holstebro-Odense HC 23-27 (10-17) Kampens gang: 2-5, 3-8, 4-11, 8-14, (10-17), 15-19, 19-22, 20-25, 23-27 Mål: TTH Holstebro: Inger Smits 7, Kaja Kamp 4, Mathilde Hylleberg 2, Sarah Stougaard 2 (2), Laura Jensen 2, Emilie Bastrup 2, Line Frandsen 2, Lærke Christensen 1, Caroline Svarre 1. Odense HC: Stine Jørgensen 7 (5), Mie Højlund 5, Trine Østergaard 4, Freja Cohrt 3, Nadia Offendal 3, Ingvild Bakkerud 2, Kathrine Heindahl 2, Suzanne Bækhøj 1. Bedste spiller: TTH Holstebro: Inger Smits Odense HC: Mie Højlund Udvisninger: TTH Holstebro: 3 Odense HC: 1 Dommere: Nicklas Mark Pedersen og Nichlas Nygaard Tilskuere: 1.105 Odense HC's næste kamp: Lørdag 30. marts klokken 16.10: Odense HC-Nykøbing Falster Håndboldklub Bemærkninger: Det er efterhånden velkendt, at der er ulve i Jylland. Alligevel virkede de meget tæt på i hallen, da nogle fans havde et horn med, der mest af alt løs som et ulvehyl.

Odense HC viste, at selvom, de har nogle spillere ude, så er bredden noget af det, der kan føre holdet langt i slutspillet. Stort set alle spillere fik god spilletiden og bød ind. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Det var derfor også fuldt fortjent, at Odense kunne gå til pause med en sikker føring på 23-27.

Det var en lang liste af Odense-spillere, der fik sat mærke på kampens første 30 minutter. Hele otte spillere scorede i første halvleg, hvor Odenses hurtige føring gav Jan Pytlick mulighed for at spille bredt stort set hele kampen igennem.

I takt med at kampen skred frem, begyndte Holstebro at blive bedre til at finde angrebsmuligheder, så holdet kunne køre dets egen målscore lidt højere op. Men det var tydeligt, at de mål, holdet fik scoret, blev købt til en væsentligt højere pris, end hvad Odense-spillerne betalte for deres mål i den modsatte ende.

Lige præcis nok

Sidst de to hold mødtes var anden halvleg tidspunktet, hvor filmen knækkede for Odense. Så fra anden halvlegs begyndelse var der helt sikkert fokus fra Odenses side på ikke at falde ud af kampen endnu engang.

Fra anden halvlegs begyndelse gjorde Althea Reinhardt sin entré. Comebacket startede stort set så godt, som det kunne gøres, da hun efter et par minutter reddede et straffekast.

Men glæderne var måske taget en anelse på forskud.

På trods af en målvogter, der gjorde, hvad hun kunne, så var det alligevel Holstebro, der kom bedst afsted i anden halvleg. Holdet begyndte at finde målet med færre problemer, end det havde i første halvleg, og Odenses forsvar var ikke helt så gode til at hjælpe Reinhardt i målet, som det havde været til at hjælpe Tess Wester i første halvleg.

Det var måske medvirkende til, hvorfor Jan Pytlick valgte at vende tilbage til Wester i målet i håb om, at det ville vække forsvaret igen.

Og i modsætning til seneste kamp lykkedes det efterhånden Odense at få stabiliseret holdet igen, inden Holstebro nåede helt op og få kontakt.

Resten af kampen fulgtes de to hold stort set ad, og det nåede aldrig at blive rigtigt farligt for Odense, der aldrig lod Holstebro komme nærmere end tre mål.

Med sejren holder Odense fast i holdets nuværende førsteplads i slutspilspuljen med to point i denne kamp samt de to point, holdet har fået på grund af førstepladsen i grundspillet.