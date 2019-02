Mandsopdækningen skabte dog også lidt mere plads i DHG-defensiven, hvilket de andre Gudme-spillere begyndte at udnytte mere. Især Gudmes stregspiller kom til chancer, som hun var god til enten at score på eller få tilkæmpet sig et straffekast igennem.

Hos Gudme var det tydeligt, hvem der var holdets dirigent fra kampens begyndelse. Camilla Pytlick havde efter et kvarter scoret fire af Gudmes fem mål og assisteret på det sidste. DHG virkede til at have samme mening, så efter 20 minutter valgte odenseanerneat gå op og mandsopdække Pytlick.

Derefter begyndte målene at komme med mindre mellemrum, men det var stadig to hold, der ved kampens begyndelse virkede nervøse.

Det var ellers ikke sådan, kampen startede. Kampens start stod i stolpernes tegn, da begge hold på skift knaldede skud ind på de rød-hvide parader. Det, der ikke blev taget af stolperne, sørgede målvogterne for at tage, hvis ikke boldene på forhånd var tabt ved tekniske fejl.

HÅNDBOLD: Der var revanche på menuen for Gudme HK's kvinder, da det mandag aften tog imod lokalrivalerne fra DHG. Og med en storspillende Camilla Pytlick i den ene ende og en ligeså Alberte Stenderup i den anden endte det også som en god aften for Gudme-spillerne. Gudme havde tabt det første opgør hos DHG med hele 19-30 tilbage i november.

Kvindernes 1. divisionGudme HK-DHG 31-29 (15-14) Kampens gang: 2-2, 5-9, 8-11, 14-13, (15-14), 19-18, 22-22, 27-25, 31-29 Mål: Gudme HK: Camilla Pytlick 14 (5), Sarah Kirkeløkke 3, Cecilie Nordstrøm 3, Ida Dyhr 3, Ida Langbo Mikkelsen 3, Johanne Lotzkat Matzen 2, Laura Eggert 2, Mollie Edelved 1. DHG: Marie Talbro 9, Frida Maag 5, Sandra Hansen 4, Nanna Daugaard 4 (1), Caroline Toft Nielsen 2, Maria Borg 2, Katja Rungstrøm 1, Simone Dupont Larsen 1 (1), Yasmin Sieljacks 1. Bedste spiller: Gudme HK: Camilla Pytlick DHG: Marie Talbro Udvisninger: Gudme HK: 4 DHG: 3 Dommere: Per Krabbe og Stefan Schmidt. Tilskuere: Cirka 200. Gudme HK's næste kamp: Roskilde Håndbold på udebane, 3. marts, kl. 15. DHG's næste kamp: TMS Ringsted på udebane, 3. marts, kl. 14 Bemærkninger: Målvogtere, der griber en bagspiller ud, er ikke unormalt i håndbold. Men det er alligevel ikke hver dag, at man ser en, der griber bolden med én hånd. Det gjorde Alberte Stenderup fra Gudme HK, da hun nonchalant plukkede en bold ud af luften, der ellers havde retning direkte mod det lange hjørne.

Til gengæld betød de mange udvisninger, som Gudme tog i hele kampen, at hjemmeholdets forsvar i perioder blev spillet tyndt. Det gav en masse plads til DHG's venstrefløj, Nanna Daugaard, der efter bare 11 minutter havde vekslet sit nul mål fra første halvleg til fire i anden. De fire mål fra Daugaard var en stor del af grunden til, at DHG fik indhentet Gudme og udlignet.

Fra anden halvlegs begyndelse fortsatte Gudmes gode takter fra slutningen af første. Flere spillere begyndte at byde ind, og holdet overlevede to undertalsperioder med Camilla Pytlick udvist uden at blive hentet af DHG-forfølgerne.

Men så kiksede alt for DHG i det efterfølgende angreb, og med syv sekunder tilbage tabte holdet bolden. De syv sekunder var lige akkurat nok for Cecilie Nordstrøm til at kaste bolden op til en fri Laura Eggert, der i stedet gav Gudme-spillerne en pauseføring på 15-14.

Intens revanche

Midtvejs i anden halvleg løb DHG's held hos dommerne ud. Efter kun at have taget en enkelt udvisning, tog holdet pludselig to med et lille mellemrum. Med fire mand i forvar og angreb havde DHG-spillerne det så svært, at DHG-føringen på et mål hurtigt blev til et DHG-hold bagude med en.

Da kampen spidsede til til sidst, virkede det til, at DHG-spillerne blev lidt stive. Deres tekniske fejl begyndte at hobe sig op samtidig med, at Gudme-spillerne havde mere held foran mål. Samtidig begyndte Alberte Stenderup at tage fra i målet, og med et havde Gudme genvundet sin tomåls-føring.

Dét skubbede DHG op i endnu en mandsopdækning af Camilla Pytlick, men Gudme-spillerne fortsatte ufortrødent deres march mod revanche.

Med to minutter tilbage holdt Gudme stadig føringen. DHG havde chancen for at udligne, men som hun havde gjort så mange gange i anden halvleg lukkede Stenderup helt af i målet. Så kunne Cecilie Nordstrøm i stedet sætte punktum for kampen og samtidig sørge for, at der aldeles ikke er sat punktum for Gudme HK's sæson.