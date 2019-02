Reserve kræver millioner af PSG for manglende spilletid

Hatem Ben Arfa var ude af PSG-holdet i over et år, og da hans løn var bonusbestemt kræver han erstatning.

Fodboldspilleren Hatem Ben Arfa var ude af holdet i næsten 70 kampe, da han spillede for storklubben Paris-Saint Germain.

Det er den 31-årige offensivspiller stadig sur over, og derfor forlanger han, at hovedrige PSG betaler en kompensation på 8 millioner euro (cirka 60 millioner kroner).

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I et interview med nyhedsbureauet forklarer Jean-Jacques Bertrand, der er advokat for spilleren, at man er i gang med at slæbe PSG i retten.

Hatem Ben Arfa kom til PSG i 2016, og han forlod klubben, da hans kontrakt udløb i sommeren i 2018.

Den hurtige og driblestærke spiller optrådte for sidste gang for PSG i april i 2017, og ifølge advokaten var Hatem Ben Arfas kontrakt i høj grad præget af bonusløn.

Spilleren og advokaten mener derfor, at PSG helt bevidst holdt Hatem Ben Arfa ude af holdet i over et år for at spare penge, og at klubben forsøgte at få Hatem Ben Arfa til at "knække".

Omvendt kalder PSG den 31-årige franske spiller for "stædig" ifølge AP.

Hatem Ben Arfa skiftede i september i 2018 til Rennes.

Han brød igennem som helt ung spiller i Lyon i 2004 og blev dengang anset for at være et talent ud over det sædvanlige.

Han indfriede dog aldrig helt de enorme forventninger, men er dog både noteret for landskampe og mål for Frankrig.

Ud over Rennes, PSG og Lyon har han også repræsenteret Marseille, Newcastle, Hull City og Nice i karrieren.