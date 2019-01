René Toft ude i fire måneder: Det er ufatteligt hårdt

René Toft Hansen stillede sig lørdag aften kort inden Danmarks VM-kamp mod Ungarn op foran pressen og fortalte om sin tilstand.

Den danske stregspiller har fået at vide af lægerne, at han er ude i de næste fire til seks måneder på grund af den lyskeskade, han pådrog sig i torsdags mod Norge ved VM.

- Det peger lidt hen imod, at jeg skal opereres, og så er det seks måneders pause. Så den er ret hård.

- Hvis jeg ikke skal opereres, så skal jeg nøjes med at genoptræne i fire måneder, siger René Toft.

De seneste dage har ikke været sjove.

- Det har været ufatteligt hårdt. Den første nat fik jeg ikke så meget søvn, kan jeg godt afsløre. Jeg vidste med det samme, at den var gal, og at det var mit VM, der røg.

- Det var utroligt hårdt, fordi jeg havde kæmpet hårdt for at komme hertil. Jeg havde døjet med en lyskeskade inden og havde VM som et mål i horisonten.

- Nu slutter jeg, før det rigtigt går løs, siger René Toft Hansen.

Tidligere på sæsonen har René Toft været plaget af betændelsestilstand i lysken, men denne gang er der tale om en decideret skade, hvor en muskel er revet over, mens en anden muskel er delvist revet over.

Mandag skal René Toft undersøges af en specialist, der kan gøre ham klogere på, hvorvidt han skal opereres eller ej.

- Det er, hvad jeg har fået at vide af lægerne. Jeg er ude i minimum fire måneder, og jeg skal nok regne med seks måneder, lyder det slukøret fra René Toft.

Han har endnu ikke aftalt med sin klub, Veszprem, om han kan se resten af VM-slutrunden på tætteste hold, eller om han skal rejse hjem til sin ungarske arbejdsgiver.

- Jeg vil rigtigt gerne være her og støtte holdet. Det er en vanvittig fed stemning og kulisse, så jeg vil gerne være omkring holdet.

- Men hvis jeg skal opereres, så skal det nok være i næste uge, og så ved jeg ikke, om jeg kan rejse mig fra sygesengen og komme ind og heppe, siger han.

Skaden skete i torsdagens sejr på 30-26 over Norge i den sidste kamp i gruppespillet.

- Humøret er bedre i dag, men det er stadigvæk tungt, især når man ser de andre stå derinde og klæde om, og man bare går lidt i sin egen verden. Så det er tungt.

- Jeg havde glædet mig meget til denne slutrunde, og især når det kom til mellemrundekampene.

- Men jeg kan ikke selv gøre mere nu andet end at råbe fra sidelinjen og støtte holdkammeraterne så godt som muligt, siger han.

Det tyder på, at resten af sæsonen er overstået for René Toft, som har kontraktudløb i Veszprem til sommer.

- Skader kommer sjældent belejligt. Jeg skal hjem og se på, hvad muligheder der er for mig i næste sæson, siger han.