Håndboldspilleren René Toft Hansen var ikke med, da landsholdet var samlet i oktober.

Men når VM skydes i gang i januar, er han helt klar til kamp oven på den lyskeskade, der har plaget ham gennem efteråret.

Det siger stregspilleren i et interview med TV2 Sport.

- Jeg har ikke nogen bekymringer omkring VM. Jeg glæder mig bare rigtigt meget til at komme i gang, siger René Toft Hansen.

- Jeg er fuldt ud klar til at give den gas her til træning, så det er jeg megaspændt på, og jeg har en god følelse her frem mod VM, lyder det fra stregspilleren.

34-årige René Toft skiftede før sæsonen til ungarske Veszprém.

Han og de øvrige danske landsholdsspillere er i disse dage samlet i Herning frem mod den kommende slutrunde, som afholdes i Danmark og Tyskland fra 10. til 27. januar.

Danmark er i gruppe med Norge, Østrig, Tunesien, Chile og Saudi-Arabien. Første kamp spilles mod Chile 10. januar i Royal Arena i København.

Med René Toft på holdet har det danske landshold vundet guld ved både OL og EM. Ved VM er sølv den bedste gevinst.