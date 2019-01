René Toft Hansen er glad for at spille i angrebet igen efter tre års pause

Herning: - Det er en fantastisk følelse at få lov at spille med i angrebet, siger René Toft Hansen.

- De seneste tre år har jeg kun været forsvarsspiller. I Kiel havde vi Patrick Wienczik, i Veszprem har vi Andreas Nilsson. Jeg er glad for, at Nikolaj Jacobsen giver mig chancen. Det betyder ganske vist, at jeg ikke kan spille alle 60 minutter, men det fungerer fint, siger han.

René Toft Hansen er godt tilfreds med det danske forsvar.

- Jeg synes, vi arbejder fint sammen. Vi har ikke været stresset. Vort problem har været, at vi har brændt for meget i angrebet, og så er det svært at nå tilbage. Vi skal have fokus på returløbene mod Norge, men den bedste recept er, at vi scorer på vore chancer, siger den store forsvarskaptajn.

René Toft Hansen er frem til at kæmpe med Bjarte Myrhol på stregen i begge ender af banen.

- Bjarte Myrhol er verdens bedste stregspiller og lidt af en børste at slås med, siger René Toft Hansen med et blik i øjet.

Begge spillere har en fortid i THW Kiel.