Et skifte til FC København er et lige så stort skridt op som et skifte til en udenlandsk klub.

Det siger defensivspilleren Victor Nelsson, der fredag skiftede fra FC Nordsjælland til FC København i en handel, der er beskrevet som den største nogensinde mellem to danske klubber.

- For mig at se svarer et FCK-skifte til at tage til en udenlandsk klub. FCK er en klub med internationale ambitioner, som altid har et klart defineret mål om at vinde mesterskabet i Danmark.

- Det tiltaler mig enormt meget, at jeg bliver del af en klub, som vil ud og vise København og Danmark frem i Europa og måle sig med de bedste - og lykkedes med det år efter år, siger Victor Nelsson i en pressemeddelelse fra FCK.

Ifølge B.T. og Ekstra Bladet koster Nelsson mellem 25-27 millioner kroner.

20-årige Nelsson har båret anførerbindet i FC Nordsjælland, og på U21-landsholdet har han også været en central lederskikkelse i forsvaret.

I en pressemeddelelse fra FC Nordsjælland fortæller han, at det ikke har været en let beslutning at forlade Farum-klubben til fordel for en anden dansk klub.

- Jeg kan godt forstå, hvis fansene i FC Nordsjælland ikke kan se det her fra min side, men de skal vide, at der et menneske bag beslutningen, og jeg føler, det er det rigtige for mig, selv om det er svært, siger Nelsson.

FC Nordsjællands midlertidige sportschef for superligaholdet, Jan Laursen, havde da også helst beholdt Nelsson.

- Victor har altid lyttet til de trænere og de ældre spillere, han har haft omkring sig i FC Nordsjælland, og han er bestemt en spiller, som vi gerne ville have set bære vores trøje i endnu længere tid.

- Efter lange og grundige snakke med Victor og hans familie valgte vi dog at respektere hans ønske om at prøve sig af på en ny scene efter næsten ti gode år hos os, siger sportschefen.

Han havde helst undgået at sende ham videre til en konkurrerende klub.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi havde lagt en plan med Victor om, at han kunne komme videre denne sommer, hvis en attraktiv mulighed opstod for både Victor og FC Nordsjælland.

- At det blev FCK, lå ikke i vores planer, og var ikke vores prioritet, siger Jan Laursen.