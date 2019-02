HÅNDBOLD: Søndag aften vandt Odense HC et af sæsonens vigtigste opgør, da holdet på udebane i Frankrig slog Brest Bretagne med 29-24. Men holdet kom desværre ikke helskindet igennem hele kampen.

I første halvleg fik målvogter Althea Reinhardt en bold i hovedet på et gennembrudsforsøg fra en af Brest-spillerne. Umiddelbart så det ikke så slemt ud og Reinhardt spillede et par minutter, efter hun blev ramt, men derefter var hun nødt til at gå i omklædningsrummet på grund af hovedpine, og Tess Wester stod resten af kampen mod franskmændene. Reinhardt har tidligere i karrieren også haft en hjernerystelse.

- Jeg synes, hun så meget bedre ud i dag, så det er jeg ikke så nervøs for, sagde Jan Pytlick.

I anden halvleg mistede holdet endnu en spiller for resten af kampen, da Mette Tranborg efter en scoring så ud til at lande forkert ned og kom til skade med hendes ene knæ. Hun haltede fra banen og gik ud i omklædningsrummet med hjælp fra fysioterapuet Anna Greve og Stine Jørgensen. Hun var dog at finde igen på bænken senere i halvlegen og kunne godt støtte på benet, da holdet tog bussen tilbage mod lufthavnen. Hendes tilstand står fortsat lidt mere hen i det uvisse.

- Hun er blevet scannet i dag (mandag, red.) i København, og så får vi svar i løbet af nogle dage, sagde Jan Pytlick.