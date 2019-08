Regnbuefarver pryder hjørneflag midt i Copenhagen Pride

Kampene i Superligaen bliver mere farvestrålende end normalt, da alle stadioner vil blive krydret med regnbuefarver.

Blandt andet bliver alle hjørneflag prydet i regnbuens farver i løbet af denne weekend.

Det sker i anledning af Copenhagen Pride, hvor Dansk Boldspil-Union (DBU), Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen og Spillerforeningen sætter fokus på kampen mod homofobi.

Også kampene i den bedste kvindelige fodboldrække bliver markeret i denne spillerunde.

AaB-anfører Lucas Andersen er en af de spillere, der støtter initiativet.

- Det er fantastisk, at man kan nå ud på en større sendeflade via fodboldkampe.

- Der er mange, som kigger med og ser, at vi alle støtter op om kampen mod homofobi, siger Lucas Andersen på DBU's hjemmeside.

Han vil gerne slippe for homofobiske tilråb, som det skete i nogle af superligakampene i den seneste sæson, og som måske kan være medvirkende til, at mange homoseksuelle i sporten ikke tør at springe ud.

- Jeg håber, at homofobi og de homofobiske tilråb, der gør, at man stadig ikke har set særlig mange, der har taget skridtet i professionel fodbold og vel i sport generelt, kan blive udryddet fuldstændig, siger Lucas Andersen.