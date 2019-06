Regn forstyrrer igen tennisspillerne i Paris

French Open-semifinalen mellem Novak Djokovic og Dominic Thiem er blevet afbrudt lørdag eftermiddag.

Det er regnvejr over Roland Garros-anlægget i Paris, der har tvunget spillerne i omklædningsrummet, mens arrangørerne har lagt et dække over det røde grus.

Da regnen pludselig væltede ned over banen, så Dominic Thiem ud til at være på direkte kurs mod finalen. Den fjerdeseedede østriger førte med 4-1 i femte og afgørende sæt.

Kampen skulle have været færdigspillet fredag, men også her kom dårligt vejr på tværs af arrangørernes planer.

Også juniorfinalen med danske Holger Rune som den ene part er afbrudt.

Efter at have vundet første sæt i overbevisende stil over amerikaneren Toby Alex Kodat havde den talentfulde dansker netop tabt andet sæt i en tiebreak.

De to spillere havde endnu ikke taget hul på det afgørende sæt, da de blev beordret i omklædningsrummet.

Senere lørdag er der finale i damesingle, hvis altså vejret begynder at makke ret. Her møder australieren Ashleigh Barty den tjekkiske overraskelse Marketa Vondrousova.