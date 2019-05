Regerende mester slider sig videre i Paris trods sygdom

Simona Halep måtte ud i tre sæt for at avancere i French Open, men Halep spillede også, selv om hun var syg.

Regerende mester Simona Halep måtte anstrenge sig og også kæmpe mod sygdom i kroppen, da hun torsdag avancerede i French Open.

I grand slam-turneringen på grus tabte rumæneren et sæt i dysten mod polske Magda Linette, der frister en tilværelse som nummer 87 i verden.

Simona Halep vandt første sæt 6-4, men tabte så 5-7 i andet sæt, inden hun i tredje sæt vandt kampen, da hun sejrede 6-3.

Dermed er verdensranglistens nummer tre klar til et opgør i tredje runde, hvor modstanderen ikke er fundet endnu, da opgøret mellem ukrainske Lesia Tsurenko og Aleksandra Krunic fra Serbien måtte afbrydes og spilles fredag.

Simona Halep servede ellers to gange for sejren i andet sæt, men måtte se polakken kæmpe sig tilbage og sikre et tredje og afgørende sæt.

Efter opgøret erkendte Simona Halep, at hun ikke følte sig på toppen i kampen, og at hun døjer med sygdom.

- Det var tæt i slutningen af andet sæt, men hun spillede virkelig godt, og hun var faktisk utrolig. Jeg er glad for, at jeg kunne vinde kampen.

- Jeg forsøgte alt, men jeg følte mig ikke helt godt tilpas, da jeg var en smule syg, men jeg gav alt, hvad jeg havde på banen. Jeg vil sove hele dagen fredag, for jeg er lidt syg, siger Simona Halep efter sejren.